Коронавирус повлиял на число заключаемых браков в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с января по май 2020 года отделы регистрации Минюста зарегистрировали 15 334 брака и 5 788 разводов, сообщает в понедельник Trend.

На каждые 1000 человек населения пришлось 3,7 браков и 1,4 разводов, что меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, в январе-мае 2019 года отделы регистрации зарегистрировали 23 684 брака и 7 082 развода.

(Текст: Кямаля Сеидова.)