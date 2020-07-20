Коронавирус повлиял на число заключаемых браков в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с января по май 2020 года отделы регистрации Минюста зарегистрировали 15 334 брака и 5 788 разводов, сообщает в понедельник Trend.
На каждые 1000 человек населения пришлось 3,7 браков и 1,4 разводов, что меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, в январе-мае 2019 года отделы регистрации зарегистрировали 23 684 брака и 7 082 развода.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
Юбилей народной артистки Азербайджана Евгении Невмержицкой! Пол-литра крови и магическая сила профессии (ФОТО)
Лента новостей
Азербайджанская диаспора в Швейцарии провела шествие под лозунгом "Карабах - это Азербайджан!" (ФОТО/ВИДЕО)
Казахстан и Азербайджан имеют большой потенциал в совместном развитии проектов нефтегазохимической промышленности (ИНТЕРВЬЮ)
Все эти дни, находясь на грани жизни, я чувствовал искреннюю заботу Мехрибан Алиевой - Бахрам Багирзаде
Президенту пишут: Мы всегда рядом с Вами в борьбе во имя национальной государственности и территориальной целостности нашей страны