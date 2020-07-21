В Баку завтра установится прохладная погода

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 22 июля ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами пройдут дожди, возможны грозы, сильный северо-западный ветер, передает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Максимальная температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 22-25, днем 28-31, в Баку ночью 22-24, днем 28-30 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 753 до 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 70-80 процентов.

На пляжах Абшерона сильный северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыта, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 26-27 градусов тепла.

В регионах Азербайджана в среду ожидаются грозы, местами пройдут дожди, кое-где интенсивного характера, есть вероятность выпадения града. Западный ветер кое-где будет усиливаться. Температура воздуха ночью 21-16, днем 28-33, в горах ночью 10-15, днем 18-23 градуса тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)