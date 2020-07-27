В Азербайджане много мелеющих рек — Институт географии АН

БАКУ /Trend/ - Сокращение на четверть водности реки Кура, протекающей через соседнюю Грузию, ускорение вдвое таяния ледников и выпадающего снега на территории Азербайджана привели к уменьшению воды в реках, питаемых осадками и ледниковыми водами

Об этом в понедельник сказал Trend замдиректора Института географии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по географии Магеррам Гасанов.

По его словам, в стране много рек, которые мелеют в связи с засухой: "В верхних течениях рек Гёкчай, Агсучай, Пирсаатчай,являющихся левыми притоками Куры, и других реках вода есть, однако по мере приближения к низменности они сильно мелеют. Первая причина — это уменьшение воды в самой реке, вторая причина в том, что в верхних течениях этих рек вода используется для орошения, поэтому для низменного региона ее остается мало".

Гасанов добавил, что основные источники воды низменного района — это реки Кура и Араз, однако во период орошения, в основном, используются каналы Юхары Ширван, Юхары Гарабаг, а также другие каналы. Каждый из этих каналов берет начало в Мингячевирском водохранилище: "В этом водохранилище тоже падает уровень воды. Не следует забывать, что в Мингячевирском водохранилище должен быть такой уровень воды, чтобы могла работать электростанция, и сохранялся объем воды, распределяемый по каналам".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)