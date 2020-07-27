Оглашены результаты экзаменов, проведенных в Азербайджане 10 июля

БАКУ /Trend/ - Оглашены результаты вступительных экзаменов, в том числе выпускных (вступительных) экзаменов для выпускников этого года и дополнительных экзаменов по иностранному языку, проведенных в Азербайджане 10 июля.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном экзаменационном центре, результаты экзаменов доступны на сайте Центра с 17:30.

Участники экзаменов могут узнать свои результаты зайдя на сайт ГЭЦ, где необходимо ввести номер работы и номер удостоверения личности или FIN-код. Здесь они также могут ознакомиться с графическим изображением карточки ответов, правильными ответами задач закрытого типа, а также критериями оценки для каждой задачи открытого типа.

Участники также могут ознакомиться с результатами экзамена, отправив "номер работы" через мобильных операторов Azercell, Bakcell, Nar и Naxtel на короткий номер 7727.

Процесс проверки письменных работ (ответов на открытые задания) проводился в режиме онлайн в соответствии с принятыми в стране мерами социальной изоляции.

В центре отметили, что на выпускном (вступительном) экзамене учащимся (абитуриентам) были представлены в общей сложности 85 заданий, в том числе 4 открытых и 26 закрытых по родному языку, 4 открытых, 8 закодированных открытых и 13 закрытых по математике, 4 открытых и 26 закрытых по иностранному языку.

Из запланированных 8331 участника на экзамен не пришли 1024 человека. Из-за нарушений правил пять человек были выдворены с экзамена и их результаты были аннулированы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)