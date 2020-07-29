МВД Азербайджана обратилось к населению в связи с наступающим праздником Гурбан

Общество 29 июля 2020 13:52 (UTC+04:00)
МВД Азербайджана обратилось к населению в связи с наступающим праздником Гурбан

БАКУ /Trend/ - МВД Азербайджана обратилось к населению в связи с наступающим праздником Гурбан байрамы.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство, в обращении ведомство поздравляет граждан с наступающим праздником Гурбан байрамы, желает им здоровья, счастья и благополучия каждой семье.

"В связи с важностью осуществления благих дел в условиях безопасности сообщаем, что в этом году, учитывая условия пандемии, в отличие от предыдущих лет в процессе забоя и продажи жертвенных животных не будут разрешены скученность людей, а также продажа и забой скота вне установленных мест.

Для онлайн-покупки жертвенного скота в соответствии с требованиями режима карантина следует обратиться к новосозданному порталу www.qurbanliq.kendden.az.

От граждан требуется соблюдение всех правил, введенных Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана в связи с особым режимом карантина", - говорится в обращении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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