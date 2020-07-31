Объявлены результаты экзаменов, проведенных 29-30 июля
БАКУ /Trend/ - Объявлены результаты проведенных 29 и 30 июля 2020 года выпускных (вступительных) экзаменов 9-го класса по азербайджанскому языку, на базе общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования, а также вступительных экзаменов в военные лицеи.
Об этом Trend сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).
Результаты экзамена размещены на сайте ГЭЦ с 21:10.
О результатах экзамена можно узнать также через операторов мобильной связи (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel), отправив свой рабочий номер на номер 7727.
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