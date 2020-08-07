После смягчения карантина население устремилось на пляжи - Фоторепортаж из пляжа в Пиршаги

БАКУ /Trend/ - Один из бесплатных пляжей, созданных по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения İDEA Лейлы Алиевой в качестве альтернативы платным и частным пляжам, находится в поселке Пиршаги.

Как сообщает в среду Trend, согласно постановлению Оперативного штаба при Кабинете министров в связи с пляжами в среду сдан в эксплуатацию и Пиршагинский пляж.

В рамках определенных в соответствии с требованиями режима карантина правилами на пляже созданы все необходимые условия. Согласно требованиям режима карантина на пляже на пляже оборудовано 200 мест. Пляж будет действовать семь дней в неделю с 08:00 до 21:00.

С информацией о заполненности пляжа в Пиршаги, а также других пляжей, можно ознакомиться на сайте сimerlik.az.

Специалисты сообщают, что заразится коронавирусом через морскую воду невозможно, напротив соль и морская вода ослабляют вирусный фон. Данный факт обусловлен химическими процессами в морской воде, а также с высоким содержанием ионов натрия и хлора. Другой причиной, осложняющей распространение коронавируса на пляжах, являются прямые прямое воздействие солнечных лучей, соленость морского песка. Ультрафиолетовые лучи, соль, содержащаяся в песке уничтожают вирусы.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)