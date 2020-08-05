SOCAR Petroleum внес ясность в вопрос подорожания бензина
БАКУ/Trend/ - Цена на бензин марки Аi-95 (Premium) повысилась в Азербайджане с 1,2 маната до 1,25 маната за литр.
Об этом сказал Trend пресс-секретарь ЗАО SOCAR Petroleum Узеир Габиббейли.
«Как вы знаете, Premium импортируется из таких стран как Румыния и Россия. Сегодня с восьми утра цены были повышены с 1,2 маната до 1,25 маната за литр в связи с повышением закупочной цены»,- сказал он.
Что касается возможности повышения цен на бензин марки Premium до 1,5 маната, Габиббейли отметил, что таких планов в настоящее время нет.
(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @Lyaman_Zeyn
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