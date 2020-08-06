В Азербайджане для оплаты обучения студентов предусмотрены 40 млн манатов - глава парламентского комитета

БАКУ /Trend/ - В 2019-2020 учебном году на оплату обучения 15 200 студентов будет направлено 40 миллионов манатов.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал на внеочередном заседании Милли Меджлиса Азербайджана председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

Он также отметил, что в госбюджете на поддержку предпринимательства предусмотрены дополнительно 100 миллионов манатов.

(Текст: Жаля Гасымова)