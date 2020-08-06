Участие родителей в церемонии принятия Военной присяги запрещено - минобороны Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В учебных частях и подразделениях азербайджанской армии девятого августа состоится церемония принятия Военной присяги молодыми солдатами.
Как сообщили в четверг Trend в министерстве обороны, согласно соответствующему решению Оперативного штаба при Кабинете министров о борьбе с коронавирусной инфекцией, в целях обеспечения безопасности военнослужащих азербайджанской армии и предупреждения заражения военнослужащих участие родителей, а также представителей общественности и СМИ в церемонии принятия Военной присяги запрещено.
"Просим сограждан отнестись к этому решению с пониманием и не посещать церемонию принятия Военной присяги", - сказали в министерстве.
(Текст: Турал Гараджаев)
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