БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что летний сезон подходит к концу, арендные цены загородных домов в Баку и регионах остаются высокими.

Как сообщает в пятницу Trend, по сравнению с прошлым годом в этом году стоимость аренды жилья увеличилась в 2-3 раза. Наиболее заметен рост цен в Баку. Введенный режим карантина, ограничения на передвижение повысили привлекательность дач в окрестностях Баку. Пользуясь этим владельцы взвинтили цены за аренду.

Сегодня стоимость посуточной аренды загородных домов в окрестностях Баку стартует с 150-200 манатов. Цена варьируется в зависимости от района, в котором расположен дом, размера бассейна, оснащенности и близости к морю.

Тем, кто хочет арендовать загородный дом на месяц, придется раскошелиться на гораздо большую сумму. Месячная стоимость аренды коттеджей в Баку начинается с 2 тысяч манатов, но порой, превышает 14 тысяч манатов.

В регионах цены демократичнее чем в столице.

К примеру суточная стоимость аренды жилья в одном из самых посещаемых регионов страны Габале варьируется между 100 и 300 манатами, но есть и гораздо более затратная аренда.

В Губе цены ниже, чем в Габале, попадаются загородные дома и за 50 манатов в сутки. В других регионах цены примерно на этом же уровне.

Отметим, что цены на аренду загородных домов могут меняться в зависимости от условий сделки Так, домовладельцы часто предлагают определенную скидку в зависимости от длительности срока, на который потенциальный жилец намерен снять дом.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)