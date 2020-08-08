В Азербайджане со следующей недели откроются непродовольственные магазины и будут смягчены другие ограничения - помощник президента

БАКУ /Trend/ - С понедельника следующей недели откроются непродовольственные магазины, будут смягчены другие ограничения.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов.

По его словам, это соответствует опыту зарубежных стран. Помощник Президента Азербайджана подчеркнул, что чем больше смягчается режим карантина, тем выше риск повторного роста инфицирования, что наблюдалось и в других странах.

"Пока мы будем идти на послабления, высока вероятность, что будет расти число инфицированных. Наша основная цель заключается в снижении темпов заражения. Для этого следует принять меры в трех направлениях. Первое - обязательное соблюдение режима карантина. Во вторых - контроль над выполнением этих правил. Третье направление предусматривает своевременное выявление инфицированных", - сказал Шахмар Мовсумов.

Он добавил, что сегодня премьер-министр проведет расширенное заседание в связи с контролем соблюдения установленных правил.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)