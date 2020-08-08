Помощник Президента Азербайджана: Нет такой страны, в которой коронавирус не продолжался бы

БАКУ /Тrend/ - Нет такой страны, в которой коронавирус не продолжался бы.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов.

Он отметил, что некоторые люди воспринимают смягчение карантинного режима в Азербайджане как победу над болезнью.

По его словам, есть и такие необоснованные суждения, будто нигде в мире нет режима карантина, никто не носит маски, что категорически неверно.

"Нет такой страны, в которой коронавирус не продолжался бы. Включая и Азербайджан, нет государства, в котором болезнь была бы полностью побеждена. Как отметил Президент Азербайджана, все мы устали от этого карантина, это своего рода мучение", - подчеркнул Шахмар Мовсумов.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)