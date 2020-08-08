Помощник Президента Азербайджана: Рост скученности людей может привести к повторному введению ограничений
БАКУ /Trend/ - Кафе и рестораны не открылись, однако люди группами гуляют по улицам.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов, сообщает в субботу Trend.
По его словам, если так будет продолжаться, то число инфицированных может вновь возрасти, повторно могут быть введены ограничения.
"Целью государства является не это, однако, к сожалению, люди будут скапливаться, правила карантина будут нарушаться и число инфицированных будет расти", - подчеркнул Шахмар Мовсумов.
(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)
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