Госкомитет сообщил об оползне в Мингячевире (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Мингячевире на территории, некогда являвшейся туристической базой (Турбаза), где сегодня временно проживают вынужденные переселенцы, восьмого августа произошел оползень.

Как сообщает в субботу Trend, представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев побывали на месте происшествия.

В результате оползня было повреждено место временного проживания трех семей вынужденных переселенцев, двух из Агдамского, одной — из Кельбаджарского района. Госкомитет в течение короткого времени проделает на территории необходимые ремонтно-восстановительные работы.

В Мингячевире на территории, именуемой "Турбаза", временно проживают порядка 50 семей вынужденных переселенцев. Большинство из них из Агдамского и Кельбаджарского районов. Вопрос об их окончательном размещении будет рассмотрен в будущем в период создания новых поселков для вынужденных переселенцев в регионе.

В Госкомитете напомнили, что в Мингячевире в 2004 году был сдан в эксплуатацию поселок на 412 семей, в 2013 году - поселок на 504 семьи, в 2015 году на 594 семьи, в целом поселки на 1510 семей вынужденных переселенцев.

Согласно утвержденной распоряжением Президента Азербайджана от 1 июля 2004 года № 298 "Государственной программе по улучшению жилищных условий и повышении занятости беженцев и вынужденных переселенцев" и Плану мероприятий - Дорожной карте по улучшению жилищно-бытовых условий вынужденных переселенцев, временно проживающих в Баку, строятся новые жилищные массивы. В 2020 году предусмотрено улучшить жилищно-бытовые условия свыше семи тысяч семей вынужденных переселенцев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)