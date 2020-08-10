В Азербайджане с сегодняшнего дня разрешено проведение спортивных соревнований

Общество 10 августа 2020 00:01 (UTC+04:00)
В Азербайджане с сегодняшнего дня разрешено проведение спортивных соревнований

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня в Азербайджане разрешается проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе.

Как сообщает Trend, соответствующее решение принял Оперативный штаб при Кабинете министров.

Было отмечено, что согласно соответствующему решению Кабинета министров, в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир и Абшеронском, Бардинском, Сальянском, Хачмазском, Геранбойском, Гейгельском районах с 00:00 10 августа в список разрешенных сфер деятельности добавляются следующие сферы:

- Проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе;
- деятельность торговых объектов по продаже непродовольственных товаров и предметов бытового обслуживания населения (за исключением крупных торговых центров);
- производство машин и оборудования;
- производство электрооборудования;
- производство компьютерной, электронной и оптической продукции;
- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов;
- производство прочих транспортных средств;
- производство полиграфической продукции;
- изготовление ювелирных изделий;
- производство музыкальных инструментов, спортивных товаров;
- швейное производство;
- текстильная промышленность;
- производство обуви;
- производство кожи и кожаных изделий;
- производство табачных изделий;
- производство прочей промышленной продукции.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Азербайджане в постпандемический период приоритетом для компаний станет формирование новой модели менеджмента
В Азербайджане в постпандемический период приоритетом для компаний станет формирование новой модели менеджмента
Ассоциация по управлению проектами Азербайджана расширяет сотрудничество с BP
Ассоциация по управлению проектами Азербайджана расширяет сотрудничество с BP
Нахчыван наращивает производство сельхозпродукции
Нахчыван наращивает производство сельхозпродукции
Loading Bars
Лента новостей
В ФРГ планируют начать применять вакцину от коронавируса в конце года Европа 00:36
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом Россия 00:15
Сферы, деятельность которых разрешена в районах Азербайджана, где применен карантинный режим - СПИСОК Экономика 00:01
В Азербайджане с сегодняшнего дня разрешено проведение спортивных соревнований Общество 00:01
Как будет осуществляться въезд в города и районы Азербайджана, где введен строгий карантинный режим? Общество 00:01
В Азербайджане отменено ограничение на количество работников ряда сфер деятельности Общество 00:01
В Азербайджане в очередной раз смягчен особый карантинный режим Общество 00:01
В Азербайджане произошло землетрясение Происшествия 9 августа 23:45
Названы самые популярные сериалы Netflix этого лета В мире 9 августа 23:29
Более 120 улиц отремонтируют в Кентау Казахстан 9 августа 23:02
Иранка стала чемпионом мира по петанку Общество 9 августа 23:00
В Азербайджане в постпандемический период приоритетом для компаний станет формирование новой модели менеджмента Бизнес 9 августа 23:00
Президент Грузии не считает тревожной криминогенную обстановку в стране Грузия 9 августа 22:58
Шестеро туристов из Франции убиты в Нигере Европа 9 августа 22:54
Участники конференции по Ливану пообещали более €200 млн срочной помощи стране Арабские страны 9 августа 22:43
ВОЗ: Более 273 тыс. заразившихся коронавирусом выявлено в мире за сутки В мире 9 августа 22:25
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 223 тысячи Турция 9 августа 22:13
ЗАО Aqrarkredit Азербайджана с прибылью завершило первое полугодие 2020 года Финансы 9 августа 22:00
Красный Крест окажет Ливану помощь на €40 млн в 2020 году Арабские страны 9 августа 21:56
Гражданам следует ходить на менее людные пляжи, чтобы избежать увеличения риска заражения коронавирусом (ФОТО) Общество 9 августа 21:41
Опубликованы первые данные ЦИК Беларуси по президентским выборам Другие страны 9 августа 21:33
Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия "Формулы-1" Спорт 9 августа 21:30
Демонстранты в Бейруте ворвались в здание министерства труда Арабские страны 9 августа 21:19
Экзитпол: Лукашенко побеждает на выборах президента Беларуси 79,7% голосов Другие страны 9 августа 21:14
В некоторых районах Парижа введен обязательный масочный режим Европа 9 августа 21:13
В Беларуси завершилось голосование на выборах президента Другие страны 9 августа 21:03
Ассоциация по управлению проектами Азербайджана расширяет сотрудничество с BP Бизнес 9 августа 21:00
В грузинском регионе Кахети зарегистрирован случай коронавируса Грузия 9 августа 20:54
В Кыргызстане за сутки зафиксировано 8 новых летальных исходов от коронавируса Кыргызстан 9 августа 20:44
Иран до конца года начнет производить горячую часть авиадвигателя Иран 9 августа 20:37
В центре Бейрута произошли столкновения между протестующими и силовиками Арабские страны 9 августа 20:25
Число раненых при стрельбе в Вашингтоне возросло до 20 (Обновлено) США 9 августа 20:05
Нахчыван наращивает производство сельхозпродукции Бизнес 9 августа 20:00
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 9 августа 19:50
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 5 млн США 9 августа 19:22
Соперником «Динамо Тбилиси» в Лиге чемпионов будет албанская «Тирана» Грузия 9 августа 18:59
В Узбекистане зафиксировано 279 новых случаев заражения коронавирусом Узбекистан 9 августа 18:44
Зариф подписал мемориальную книгу в память жертв взрыва в Бейруте Иран 9 августа 18:42
Катар выделит $50 млн на помощь Ливану Арабские страны 9 августа 18:23
Ввод очередного карьера запланирован на рудоуправлении «Алюминий Казахстана» Бизнес 9 августа 18:00
Экспорт ведущих ненефтяных госкомпаний Азербайджана вырос вдвое Финансы 9 августа 18:00
Плотность на пляжах продолжается - усилены меры контроля Общество 9 августа 17:52
Определился соперник "Карабаха" в Лиге чемпионов Общество 9 августа 17:45
В центре Кабула произошел взрыв Другие страны 9 августа 17:13
В Азербайджанской армии состоялась церемония принятия военной присяги (ФОТО) Политика 9 августа 17:06
Иран направит в Ливан еще 4 партии гумпомощи Иран 9 августа 16:48
Право на выезд в Турцию получил 101 гражданин Грузии Грузия 9 августа 16:38
В Кыргызстане за сутки зарегистрировано 332 новых случая COVID-19 Кыргызстан 9 августа 16:07
Президентские выборы в Беларуси состоялись - ЦИК Другие страны 9 августа 16:03
Анализ рынка труда в Азербайджане становится более доступным Бизнес 9 августа 16:00
В Азербайджане внедряется первый "умный" высокотехнологичный продукт местного производства Бизнес 9 августа 16:00
Учения “TurAZ Qartalı - 2020” продолжаются с участием вертолетов (ФОТО/ВИДЕО) Политика 9 августа 15:38
На границе Ирака и Ирана произошло землетрясение магнитудой 5 Иран 9 августа 15:12
Посещение пляжей без отправки запроса на портале cimerlik.az может увеличить число заражений (ФОТО/ВИДЕО) Общество 9 августа 14:56
В Грузии выявлено 9 новых случаев коронавируса Грузия 9 августа 14:44
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 326 тыс. человек Иран 9 августа 14:42
MEDEF International: У французских компаний есть возможности для развития на грузинском рынке Бизнес 9 августа 14:00
Азербайджан увеличил импорт мебели из Турции Бизнес 9 августа 14:00
«Туркменгаз» объявляет тендер на закупку контрольно-измерительных приборов Тендеры 9 августа 14:00
В Азербайджане за сутки от коронавируса излечились еще 308 человек Общество 9 августа 13:57
Завтра в Азербайджане пойдет дождь, выпадет град Общество 9 августа 13:37
Глава Афганистана сообщил, что 9 августа издаст указ об освобождении 400 талибов Другие страны 9 августа 13:09
Министр информации Ливана подала в отставку Арабские страны 9 августа 12:54
Скончался азербайджанский генерал-лейтенант в отставке Чингиз Мамедов Политика 9 августа 12:34
Явка избирателей на президентских выборах в Беларуси на 10:00 составила 45,33% Другие страны 9 августа 12:21
Иран назвал число предприятий, которые будут введены в эксплуатацию в этом году Иран 9 августа 12:15
Эпидемиологическая ситуация в Грузии управляема и находится под контролем - глава Наццентра Грузия 9 августа 12:00
Ассоциация производителей песка, гравия и камня Азербайджана о влиянии COVID-19 на производство Бизнес 9 августа 12:00
Азербайджан сократил ненефтяной экспорт Финансы 9 августа 12:00
ТКНПЗ Туркменистана объявляет тендер на закупку бензина Тендеры 9 августа 12:00
В первый этап азербайджано-турецких тактических учений также привлечены подразделения спецназа (ФОТО/ВИДЕО) Политика 9 августа 11:59
Ученые разработали тест, позволяющий прогнозировать развитие диабета у младенцев В мире 9 августа 11:43
Около 1 тыс. тонн нефтепродуктов вытекло в океан из японского судна возле Маврикия В мире 9 августа 11:21
Явка избирателей на досрочном голосовании на президентских выборах в Беларуси составила 41,7% Другие страны 9 августа 11:00
Германия предоставит Ливану €10 млн для устранения последствий взрыва в Бейруте Европа 9 августа 10:55
Число вылечившихся от коронавирусной инфекции в Москве выросло за сутки на 803 Россия 9 августа 10:32
В ДТП в Турции пострадали 25 человек Турция 9 августа 10:10
МСАТ поддерживает цифровизацию транспортной инфраструктуры в Узбекистане Транспорт 9 августа 10:00
Сколько иностранные граждане потратили в Азербайджане в период пандемии? Финансы 9 августа 10:00
Производство черники в Грузии ежегодно растет - министерство Бизнес 9 августа 10:00
Посол Ирана предупредил о ядерной программе Саудовской Аравии Иран 9 августа 09:59
В Кыргызстане будет проведена административно-территориальная реформа - президент Кыргызстан 9 августа 09:38
ВС Армении в течение суток 28 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 9 августа 09:31
Участки для голосования на выборах президента открылись в Беларуси Другие страны 9 августа 09:11
Гутерриш: международное сообщество должно понять, что ядерную войну нельзя выиграть В мире 9 августа 09:00
На Каспии произошло землетрясение Происшествия 9 августа 08:49
В Индии 7 человек погибли при пожаре в госпитале для больных COVID-19 Другие страны 9 августа 08:48
Тренер "Барселоны" Сетьен заявил, что команда заслуженно вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов Спорт 9 августа 08:39
В Китае от нового вируса SFTS умерли 7 человек Другие страны 9 августа 08:25
Кандидата в президенты США укусила летучая мышь США 9 августа 08:12
Экспорт Азербайджана через "единое окно" значительно увеличился Финансы 9 августа 08:00
В Азербайджане к концу 2020 года будут определены реальные пользователи аграрных субсидий Бизнес 9 августа 08:00
Air France стала третьей авиакомпанией, возобновившей рейсы в Грузию Грузия 9 августа 07:50
872 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 9 августа 07:40
Эспер заявил, что в Афганистане к концу осени останется менее 5 тыс. военных США США 9 августа 07:23
2 южных порта Турции открыты для нужд Ливана - Фуат Октай Турция 9 августа 07:01
Власти США приостановили действие соглашения о кредите для Kodak в размере $765 млн США 9 августа 06:43
Силовики вернули под контроль центр Бейрута и захваченные демонстрантами министерства Арабские страны 9 августа 06:25
Мишель Обама и Берни Сандерс выступят в первый день Национального съезда демократов США 9 августа 06:09
В геноме человека обнаружены следы неизвестных предков В мире 9 августа 05:46
Все новости