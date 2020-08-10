Компания Gazelli Group продолжает помогать малоимущим семьям в Азербайджане

Компания Gazelli Group продолжает помогать малоимущим семьям в рамках программы #GazelliYardım.

На праздник Курбан Байрам Gazelli Group провел благотворительную акцию, в рамках которой, семьи вынужденных переселенцев, проживающих в специализированных лагерях в поселке Шувелян, получили продукты питания первой необходимости, а также санитарно-гигиеническую продукцию Gazelli.

Не остались без внимания и дети, каждый из которых получил свой подарок на праздник.

На протяжении всего карантинного режима в Азербайджане холдинг Gazelli Group оказывает постоянную поддержку различным группам малоимущих семей, оказавшихся в тяжелой ситуации в связи с пандемией Covid-19.