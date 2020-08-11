На Абшероне могут быть высажены экзотические растения из ботанических садов США и Португалии - исследование

БАКУ /Trend/ - Лаборатория интродукции и акклиматизации деревьев и кустарников Института дендрологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) проводит обширные исследования по интродукции Arbutus unedo L. и многих новых видов экзотических растений, изучению их биологических особенностей, их адаптации к факторам внешней среды, сообщает во вторник Trend.

По словам научного сотрудника лаборатории Айнур Гусейновой, Arbutus unedo L. с 2017 года включен в коллекцию растений Института дендрологии и проводится его изучение. Семена были получены из ботанических садов США и Португалии. На родине растения его цветение длится с декабря по февраль. Время и продолжительность цветения зависят от климатических условий. В целом цветение в условиях Абшерона длится с октября-ноября по декабрь-январь.

В результате исследований впервые в 2019 году в Институте дендрологии была изучена урожайность плодов Arbutus unedo L. Плод этого растения полезен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышает иммунитет, улучшает зрение. Это растение нормально плодоносит в условиях Абшерона, выдерживает ветреную и влажную погоду.

Arbutus unedo L. - не только декоративное растение, его можно использовать и для восстановления подвергшихся деградации экосистем и предотвращения опустынивания.

(Автор: Ильхама Исабалаева)