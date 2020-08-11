В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 214 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлено 84 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 214, скончались три человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 33 731 случай инфицирования коронавирусом, выздоровели 30 856, скончались 495 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 380 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 318, в целом же – 796 459 тестов.