В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведено 8 054 теста на коронавирус.
Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 12-е августа.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 804 513 тестов.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 2 269 человек, 221 из них находятся в реанимации, а 41 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.
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