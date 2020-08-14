В Азербайджане статус юрлица публичного права получит еще ряд центров профобразования

Общество 14 августа 2020 10:39 (UTC+04:00)
В Азербайджане статус юрлица публичного права получит еще ряд центров профобразования

БАКУ /Trend/ - В этом году в качестве юридического лица публичного права планируется зарегистрировать еще ряд центров профессионального образования.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал директор Государственного агентства профессионального образования Парвиз Юсифов.

По его словам, это в основном будут учебные заведения, работающие на базе предприятий, созданных в результате оптимизации в регионах.

Юсифов отметил, что в соответствии со "Стратегической дорожной картой развития профессионального образования и обучения в Азербайджанской Республике», утвержденной указом главы государства от 6 декабря 2016 года, на базе 55 учебных заведений профессионального образования были cозданы 24 центра профессионального образования.

По его словам, эти центры профессионального образования поэтапно будут регистрироваться как юридические лица публичного права.

Первоначально, в 2019 году, этот статус получил Бакинский государственный центр профессионального образования по промышленности и инновациям, а в этом году - еще четыре предприятия. Три из них функционируют в Баку, одно - в Сумгайыте, добавил директор агентства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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