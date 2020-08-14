Министр образования Азербайджана прокомментировал предложения по возобновлению работы учебных заведений

БАКУ/Trend/ - Министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев выразил признательность Институту образования за подготовленные предложения по восстановлению деятельности учебных заведений в следующем учебном году в условиях пандемии COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

По словам Амруллаева, обоснованность научных исследований в принятии решений повышает их эффективность.

"Министерство образования Азербайджана придает большое значение изучению общественного мнения и участию граждан в принятии решений. Особо хочу подчеркнуть, что нет "неправильной" или "поверхностной" идеи на эту тему, все отзывы и рекомендации полезны. Я заранее выражаю каждому из вас глубокую признательность за ваши отзывы и предложения" - подытожил министр.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльдар Джанашвили)