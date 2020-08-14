В Азербайджане названа дата проведения экзаменов для приема учителей на работу по ряду специальностей

БАКУ /Trend/ - На личные страницы кандидатов, которые в рамках конкурса по приему учителей на работу будут принимать участие в экзаменах 21-25 августа, отправлена соответствующая информация.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве образования, в эти дни будут проведены тестовые экзамены по специальностям "азербайджанский язык", "музыка", "физкультура" и "учитель начальных классов".

Информация о дате проведения экзаменов по другим специальностям, в том числе очередных экзаменов для приема на работу учителей начальных классов, будет поэтапно отправляться на страницы кандидатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)