В связи с ливнем снижен скоростной предел на главных магистралях Баку

БАКУ /Trend/ - В связи с ливнем снижен скоростной предел на магистралях проспект Гейдара Алиева - Аэропорт - Мардакан и Зых - бетонная дорога - Аэропорт.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на руководителя пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маиса Агаева, целью является обеспечение безопасности дорожного движения в дождливую погоду.

"Бакинское транспортное агентство рекомендует всем водителям быть внимательными, учитывать дождливую погоду и не превышать ограничение скорости" - сказал Агаев.

(Текст: Эльдар Джанашвили)