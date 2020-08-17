В связи с ливнем снижен скоростной предел на главных магистралях Баку
БАКУ /Trend/ - В связи с ливнем снижен скоростной предел на магистралях проспект Гейдара Алиева - Аэропорт - Мардакан и Зых - бетонная дорога - Аэропорт.
Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на руководителя пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маиса Агаева, целью является обеспечение безопасности дорожного движения в дождливую погоду.
"Бакинское транспортное агентство рекомендует всем водителям быть внимательными, учитывать дождливую погоду и не превышать ограничение скорости" - сказал Агаев.
(Текст: Эльдар Джанашвили)