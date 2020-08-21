В Азербайджане в период пандемии вырос спрос на велосипеды (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - За последнее время в Азербайджане вырос спрос на велосипеды.

Об этом сказал Trend представитель одного из столичных веломагазинов Азер Гасымов.

По его словам, это связано с ограничением из-за пандемии коронавируса ряда активных видов деятельности.

"Несколько месяцев в связи с применением карантинного режима не функционировали многие сферы. В этот период часть людей предпочитала продолжать вести активный образ жизни. Поспособствовало увеличению спроса на велосипеды также закрытие в связи с пандемией тренажерных залов. С марта спрос на велосипеды увеличился. Люди стараются поддерживать форму, катаясь на велосипеде", - сказал Гасымов.

Он отметил, что большинство покупателей велосипедов - молодые люди.

Гасымов добавил, что также вырос спрос на защитные шлемы.

"Это хорошо, что люди не ограничиваются лишь покупкой велосипеда. Мы всегда рекомендуем покупателям использовать также шлем", - сказал представитель магазина.

(Автор: Джейхун Алекберов)