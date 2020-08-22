Статус академика не может быть выше закона - политолог

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является правовым государством, в стране обеспечено верховенство закона, никто не может быть выше закона, перед ним все равны и должны нести ответственность за свои действия. Переступившие черту закона, независимо от их личности, несут как юридическую, так и моральную ответственность, нарушители должны подвергаться резкой критике.

Об этом в субботу сказал Trend заместитель председателя партии Единого народного фронта Азербайджана Ниямеддин Ордуханлы.

"Сегодня в Азербайджане действует особый карантинный режим со множеством ограничений в целях защиты здоровья и безопасности населения. Наблюдается положительная динамика в отношении числа инфицирования и числа излечившихся, Оперативный штаб при Кабинете Министров принял решение смягчить режим карантина с 10 августа. При этом запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе траурных и свадебных остался в силе. На сегодня десятки граждан оштрафованы и привлечены к ответственности правоохранительными органами за организацию развлекательных, свадебных мероприятий дома или в закрытых помещениях", - сказал Ордуханлы.

Он подчеркнул, что информация о том, что некоторые официальные лица на днях организовали свадебную церемонию, вызвала серьезное общественное возмущение и осуждение.

"Мы знаем, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев является гарантом верховенства закона в стране. Ни одно должностное лицо не может нарушить закон или неуважительно относиться к требованиям закона, используя свой статус. Ни одно должностное лицо не может нарушить закон или неуважительно относиться к требованиям закона, используя свой статус. При выявлении таких лиц они в обязательном порядке привлекаются к ответственности, в их отношении принимаются соответствующие меры. Эта практика будет продолжена и в будущем. Каждый гражданин должен осознавать существующую реальность, верховенство закона, позицию и твердую волю Президента Азербайджана", - подчеркнул Ниямеддин Ордуханлы.

По словам политолога, борьба с вирусом является общенациональной проблемой, никто не может подвергать опасности жизни людей во имя собственных интересов, пользуясь своим положением или статусом.

"Никто не может быть выше закона, это недопустимо. Эту реальность должны понимать все, в том числе и некоторые академики должны осознавать, что несут моральную ответственность за произошедшие события. Статус ни одного академика не может быть выше закона", - добавил Ордуханлы.

(Текст: Турал Гараджаев)