Обсуждено будущее сотрудничество между Бакинской Высшей Школой Нефти и TechnipFMC

Общество 24 августа 2020 11:59 (UTC+04:00)
Обсуждено будущее сотрудничество между Бакинской Высшей Школой Нефти и TechnipFMC

Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с вице-президентом по коммерции в странах СНГ итальянской нефтегазовой компании TechnipFMC Луиджи Фиорентино. В ходе встречи были обсуждены проекты, которые планируется реализовать в Азербайджане по инициативе компании.

На встрече также присутствовали выпускники БВШН, которые стали победителями проекта «Магистерская программа по передаче технологических знаний для студентов, обучающихся в области нефти, газа и нефтехимии», которые в настоящее время работают младшими инженерами-технологами в компании TechnipFMC, а также главный офис-менеджер и координатор проектов TechnipFMC Сабина Аббасова.

Ректор Эльмар Гасымов отметил, что с итальянскими компаниями ведется совместная работа по строительству и реконструкции в стране предприятий, относящихся к сферам инженерии, нефтехимии, строительства и технологий.

«Предпринимаются совместные материально-технические, научно-методические и организационные меры для обеспечения подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере образования. Участие выпускников Высшей Школы в программах стажировок, организуемых TechnipFMC, и их трудоустройство в этой компании служит наглядным доказательством этого сотрудничества», - добавил ректор.

В свою очередь, вице-президент TechnipFMC Луиджи Фиорентино отметил, что компания, наряду со своими традиционными нефтегазовыми проектами, реализует в Азербайджане проекты, нацеленные на развитие устойчивой промышленности, зеленых технологий, и что TechnipFMC является одним из самых крупных поставщиков технологий в стране.

«В настоящее время готовится технико-экономическое обоснование проекта по поддержке процесса переработки сахара в биопластик на первом в стране заводе по производству биопластика (PLA) в Мингячевире. Кроме того, ведутся переговоры о создании в Исмаиллы небольшого предприятия по переработке сельскохозяйственных отходов в биоэнергетику - по принципу «от биомассы до бионефти».

Он также подчеркнул, что целью TechnipFMC является развитие инновационных технологий в Азербайджане при помощи опытных специалистов и обеспечение их применения в промышленности с лабораторного этапа.

«Проект предусматривает оказание поддержки специалистам, работающим в вузах и ​​промышленных учреждениях страны. В то же время магистранты БВШН будут участвовать в проектах по передаче технологических знаний», - добавил вице-президент.

Л. Фиорентино также отметил, что планируется организация встреч между представителями различных организаций и компаний, заинтересованных в налаживании потенциального сотрудничества в области зеленых и альтернативных технологий, а также создание Совета по переходу к устойчивой энергетике для расширения просветительской работы в регионе.

В конце встречи было принято решение провести в БВШН презентацию проекта по созданию в Исмаиллы малого предприятия по конверсии биомассы в бионефтяную энергию с участием представителей соответствующих ведомств.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Сократился экспорт азербайджанской продукции в Туркменистан
Сократился экспорт азербайджанской продукции в Туркменистан
Сняты ограничения на авиарейсы между Казахстаном и Турцией
Сняты ограничения на авиарейсы между Казахстаном и Турцией
В Туркменистане разработали правила дистанционной продажи товаров
В Туркменистане разработали правила дистанционной продажи товаров
Loading Bars
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев принял вновь назначенных глав Исполнительной власти в формате видеоконференции Политика 12:48
ЦБА разместил в азербайджанских банках 150 млн манатов Финансы 12:43
Президент Ильхам Алиев назначил главу ИВ Саатлинского района Политика 12:41
Президент Ильхам Алиев назначил нового главу ИВ Билясуварского района Политика 12:39
Генпрокуратура Азербайджана о возбуждении уголовного дела в отношении племянника депутата Общество 12:35
Сократился экспорт азербайджанской продукции в Туркменистан Бизнес 12:19
Названа дата проведения президентских выборов в Иране Политика 12:18
Сколько граждан Азербайджана посетили Турцию в январе-июле 2020 года? Турция 12:18
ВМФ России: Конкурс "Кубок моря" - символ нашей дружбы и морского братства Политика 12:15
Цены на азербайджанскую нефть снизились Финансы 12:14
Сняты ограничения на авиарейсы между Казахстаном и Турцией Казахстан 12:14
За сутки число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось на десять Грузия 12:10
Министр иностранных дел Китая впервые в 2020 году посетит Евросоюз Другие страны 12:09
Онлайн-выставка в Баку "Мир без ядерного оружия" (ВИДЕО) Социум 12:04
Обсуждено будущее сотрудничество между Бакинской Высшей Школой Нефти и TechnipFMC Общество 11:59
Командующий ВМС Азербайджана: «Кубок моря» служит укреплению мира и обеспечению безопасности на Каспии (ФОТО) Политика 11:58
В Греции в порту Ираклион на судне произошел взрыв Европа 11:54
В Туркменистане разработали правила дистанционной продажи товаров Бизнес 11:47
Сиявуш Новрузов подал в отставку с должности заместителя исполнительного секретаря в ПЕА Политика 11:40
В России за сутки выявили 4 744 заразившихся коронавирусом Россия 11:38
В дошкольных группах школ Баку зарегистрированы 17 869 детей Общество 11:37
ЦБ Узбекистана установил новые курсы валют Узбекистан 11:29
Туркменистан ратифицировал ряд международных документов Туркменистан 11:28
Новый остров туризма в Баку (ФОТО) Туризм 11:28
Туркменистан вывозит граждан чартерными рейсами Туркменистан 11:23
Драгметаллы в Азербайджане подешевели Финансы 11:21
Генпрокуратура провела операцию в Гяндже Общество 10:54
В Азербайджане стартует новый проект для лиц с ограниченными возможностями Общество 10:53
Изменен маршрут движения одного из бакинских автобусов Общество 10:47
Строительство магистрального водопровода в Нефтчале наполовину завершено (ФОТО) Экономика 10:35
Туркменистан продал нефтяной битум и дизельное топливо Афганистану Туркменистан 10:15
Помпео обсудит с руководством Израиля соглашение с ОАЭ США 10:13
На Филиппинах произошли два взрыва Другие страны 10:13
Трамп считает, что в случае переизбрания достигнет соглашения с Ираном за три недели США 10:09
В Азербайджане проводится тестовый экзамен в рамках трудоустройства учителей физкультуры и начальных классов Общество 10:03
Baktelecom ускорил предоставление телекоммуникационных услуг в связи с началом нового учебного года (ФОТО) ИКТ 10:02
Посреднические усилия России по урегулированию нагорно-карабахского конфликта неубедительны - депутат Нагорно-карабахский конфликт 09:56
Курс евро к манату продолжает падать Финансы 09:54
В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 217,7 тыс. человек Россия 09:53
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции Нагорно-карабахский конфликт 09:46
Энергетический сектор Азербайджана постоянно развивается - депутат Политика 09:44
Польский телеканал подготовил передачу об азербайджанской культуре Общество 09:39
Париж на карантине… - взгляд азербайджанского фотографа (ФОТО) Культура 09:36
Более 2,3 млн казахстанцев получили выплату по потере дохода в период карантина Казахстан 09:28
Обнародованы правила использования страховых резервов в рамках обязательного медицинского страхования Общество 09:27
Азербайджан полностью обеспечивает свою и региональную энергетическую безопасность Бизнес 09:23
Порт в Батуми увеличил переработку грузов на 18% Грузия 09:19
В Азербайджана оценка рисков будет полностью автоматизирована Экономика 09:11
В Китае третий день подряд зафиксировали только "завозные" случаи COVID-19 Другие страны 08:56
Взрыв на газопроводе на юге Сирии произошел в результате теракта Арабские страны 08:37
Старший советник президента США Конуэй покидает Белый дом США 08:28
Израиль поразил военные объекты ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой Израиль 08:09
ЕБРР: Азербайджан выиграет от частных инвестиций в передовые проекты в области ВИЭ Энергетика 08:00
Премьер Японии второй раз за неделю посетил больницу Другие страны 07:50
Гендиректор МАГАТЭ посетит Иран для обсуждения гарантий и протоколов агентства Иран 07:23
Число погибших в ДТП на северо-востоке Грузии увеличилось до 17 Грузия 07:19
175 инфицированных коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане Казахстан 07:11
Сирия осталась без электричества после взрыва на газопроводе Арабские страны 06:45
Трамп будет готов рассмотреть возможность разъединения экономик США и Китая США 06:23
Полиция Парижа задержала 83 нарушителя порядка после финала Лиги чемпионов (Обновлено) Европа 06:13
Трамп выделил помощь Луизиане и Пуэрто-Рико в связи с приближающимися ураганом и штормом США 04:57
В Мали путчисты предложили план трехлетнего переходного периода во главе с военным В мире 03:27
Министр репатриации и интеграции Израиля заразилась коронавирусом Израиль 02:50
В ливийских городах Триполи и Мисурата прошли протесты против ухудшения условий жизни Арабские страны 02:23
Власти США разрешили переливание плазмы крови переболевших пациентов для лечения COVID-19 США 02:00
В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом Россия 01:43
Перешедший в "Барселону" Пьянич заразился коронавирусом Спорт 01:28
В Женеве соберется редакционная группа Конституционного комитета Сирии В мире 01:17
"Бавария" стала победителем Лиги чемпионов Спорт 00:57
Более 1 млн доминиканцев остались без электричества из-за тропического шторма Laura В мире 00:30
В Турции произошло землетрясение Турция 00:12
В Гаити пять человек погибли из-за тропического шторма Laura Другие страны 23 августа 23:52
12 человек погибли в автокатастрофе в Грузии Грузия 23 августа 23:37
Предприниматели Азербайджана будут способствовать сокращению доли теневой экономики страны Бизнес 23 августа 23:30
Байден готов пойти на второй срок в случае победы на выборах в США США 23 августа 23:11
В России создали первый беспилотник-конвертоплан, передающий видео в формате HD Россия 23 августа 22:56
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 237 тысяч Турция 23 августа 22:46
"Спартак" победил "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу Спорт 23 августа 22:36
Экспорт ковров из Ирана за 4 месяца составил $82 млн Иран 23 августа 22:26
В Узбекистане расширили список направлений для получения второго высшего образования на заочной форме Узбекистан 23 августа 22:12
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 23 августа 22:04
Выросла доля Германии в структуре импорта Азербайджана Бизнес 23 августа 22:00
Сиявуш Новрузов: Рамиз Мехтиев дал неверную информацию и обманул нас Политика 23 августа 21:52
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи Другие страны 23 августа 21:39
Командир диверсионно-разведывательной группы ВС Армении взят в плен - минобороны Азербайджана Политика 23 августа 21:22
В грузинском Телави открылся координационный штаб сбора урожая винограда Грузия 23 августа 21:14
В Греции выявили 284 инфицированных коронавирусом за сутки Европа 23 августа 20:56
Абэ установил рекорд по времени непрерывного пребывания на посту премьера Японии Другие страны 23 августа 20:37
Министр по делам молодежи и спорта Болгарии заразился коронавирусом Европа 23 августа 20:20
WTL разрабатывает в Туркменистане ряд проектов для промышленной отрасли Энергетика 23 августа 20:00
Kapital Bank увеличит уставный капитал Финансы 23 августа 20:00
В Луизиане начались протесты после убийства полицейскими афроамериканца США 23 августа 19:42
Делегация ЭКОВАС провела в Мали консультации с послами стран постоянных членов СБ ООН Другие страны 23 августа 19:31
В Италии зарегистрировано 1,2 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки Европа 23 августа 19:27
В Бишкек из Москвы прибыли граждане Кыргызстана Кыргызстан 23 августа 19:02
Уровень заболеваемости раком в Иране ниже среднего по миру Общество 23 августа 18:58
Из-за проливных дождей в Батуми подтопило несколько улиц Грузия 23 августа 18:49
США перебросили из Ирака в Сирию более 50 единиц бронетехники Арабские страны 23 августа 18:37
Хикмат Гаджиев: Азербайджан обеспечил конструктивное участие в переговорах по нагорно-карабахскому конфликту, но Армения продолжила ведение деструктивной политики Политика 23 августа 18:04
Агентство ОМС Азербайджана о проделанной работе в рамках борьбы с COVID-19 Общество 23 августа 18:00
Все новости