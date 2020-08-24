Центры "Службы ASAN" будут выполнять ряд функций Миграционной службы
БАКУ /Trend/ - Согласно указу Президента Азербайджана от 21 августа 2020 года, продление срока временного пребывания в стране иностранцев ( визовый срок и 90-дневный срок безвизового пребывания), принятие, восстановление и отказ от гражданства, прием обращений по выдаче справок по направлениям работы Миграционной службы (по регистрации по месту пребывания, по рассмотрению обращений и пр.) будут осуществлять все Центры "Службы ASAN ", сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственную миграционную службу.
В городах и районах, где нет Центров "Службы ASAN ", следует обращаться в региональные миграционные управления.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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