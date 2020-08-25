В Азербайджане выросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

БАКУ /Trend/ - Из 13 310 преступлений, зарегистрированных с января по июнь 2020 года, 2904 (21,8%) были связаны с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, что на 17,5% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомстат.

За отчетный период было установлено 1931 человек, совершивших преступления в связи с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 98,8% из которых были привлечены к уголовной ответственности, а 1,2% освобождены от уголовной ответственности в соответствии с законодательством.

Среди совершивших преступления 68% – безработные и лица, которые нигде не учатся, 28,4% - лица ранее привлеченные к уголовной ответственности. Среди совершивших преступление удельный вес женщин составил 2,2%, 0,2% - дети в возрасте 12-17 лет, 8,8% - в возрасте 18-24 лет, 17,8% - в возрасте 25-29 лет, 73,2% - лица старше 30 лет.

За вышеуказанный период было конфисковано 2149,1 кг наркотических веществ, в том числе, 1426,7 кг героина, 513,2 кг марихуаны, 144,6 кг тирьяка, 20,5 кг гашиша, 44,1 кг других наркотических и сильнодействующих средств.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Седова.)