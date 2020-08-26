При поддержке Фонда Гейдара Алиева началось проведение операций по кохлеарной имплантации группе лиц с нарушениями слуха (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - При поддержке Фонда Гейдара Алиева началось проведение операций по кохлеарной имплантации группе лиц с нарушениями слуха. Проект охватит около 90 человек, сообщает в среду Trend.

Это люди с врожденными и приобретенными нарушениями слуха разных возрастных категорий, большинство из которых дети.

Отметим, что кохлеарный имплант - сложное медицинское электронное устройство, которое устанавливается людям с врожденными и приобретенными нарушениями слуха. Сначала эти лица проходят обследование, затем проводится хирургическая операция, а следующим этапом является период реабилитации.