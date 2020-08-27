Из России в Азербайджан экстрадированы лица, объявленные в международный розыск

БАКУ /Trend/ - В рамках двусторонних отношений с Генеральной прокуратурой России были направлены запросы об экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления на территории Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Так, возникли основательные подозрения в том, что Фаиг Гулиев, привлеченный в качестве обвиняемого по уголовному делу, которое находится в производстве Абшеронского районного суда, на почве семейного конфликта нанес телесные повреждения своей жене Хаяле Гулиевой, а Ислам Мамедов, привлеченный в качестве обвиняемого по уголовному делу, расследуемому в следственном отделе Шамкирского РОП, злоупотребив доверием ряда лиц, совершил повторное мошенничество с целью присвоения чужого имущества.

Оба указанных лица были объявлены международный розыск.

Запросы Генеральной прокуратуры Азербайджана в Генпрокуратуру России об установлении мест нахождения разыскиваемых лиц и передаче их азербайджанской стороне были удовлетворены, Фаиг Гулиев и Ислам Мамедов были экстрадированы в Азербайджан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.

(Текст: Кямаля Сеидова.)