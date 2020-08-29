Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг для представителей СМИ, сообщает в субботу Trend.
Участвующие в брифинге представители Оперативного штаба - помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев и председатель научно-медицинского комитета при правлении TƏBİB Акиф Гурбанов отвечают на вопросы журналистов.
Отметим, что до сегодняшнего дня в стране были проведены 904 506 тестов на коронавирус, число активных больных составляет 1998, из которых 141 находится в реанимации, 16 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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