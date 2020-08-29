TƏBİB: В связи с возобновлением учебного процесса в Азербайджане будет принято специальное решение

БАКУ /Trend/ - В связи с возобновлением учебного процесса в Азербайджане будет принято специальное решение.

Об этом, как сообщает Trend на брифинге, состоявшемся сегодня в оперативном штабе при Кабинете министров, сказал председатель медико-научного комитета при правлении объединения медицинских территориальных подразделений TƏBİB Акиф Гурбанов.

По его словам, даже если учебный процесс начнется, плотность среди учащихся будет максимально снижена. Старшеклассники будут продолжать свои занятия в режиме онлайн. Онлайн-занятия будут продолжаться до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не изменится. В связи с возобновлением учебного процесса будет принято специальное решение.

Гурбанов отметил, что лекции будут проходить онлайн, и не следует считать, что с 15 сентября учебный процесс будет продолжен в обычном порядке.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Эльдар Джанашвили.)