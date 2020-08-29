В Азербайджане выявлены 188 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 115 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 188 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 115, скончались два человека, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлены 36 174 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 33 576, скончались 529 человек. Число активных больных коронавирусом составляет 2069 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 6 384, в целом же – 910 890 тестов.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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