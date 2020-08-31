В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе общественный транспорт в выходные работать не будет

БАКУ /Trend/ - В городах и районах с усиленным карантинным режимом - Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе - в выходные дни не будет работать общественный транспорт.

Как сообщает в понедельник Trend, движение общественного транспорта будет приостановлено с 00:00 пятого сентября по 06:00 седьмого сентября; с 00:00 12 сентября по 06:00 14 сентября; с 00:00 19 сентября по 06:00 21 сентября; с 00:00 26 сентября по 06:00 28 сентября.

Чтобы избежать новых случаев заражения коронавирусом, граждане должны соблюдать требования карантинного режима и медико-профилактических правил, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться медицинскими масками.

Напомним, что сегодня Оперштабом было принято решение о продлении особого карантинного режима на территории Азербайджана до 00:00 30 сентября 2020 года.