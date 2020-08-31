В 17 регионах Азербайджана проходит тестовый экзамен для учителей английского языка

БАКУ /Trend/ - Сегодня проводится очередной тестовый экзамен для кандидатов, желающих стать учителями английского языка, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство образования.

В экзамене примет участие 1691 кандидат.

Экзамен проводится в 17 регионах Азербайджана.

Кандидаты в течение 90 минут должны ответить на 60 вопросов.

(Текст: Кямаля Сеидова.)