В 17 регионах Азербайджана проходит тестовый экзамен для учителей английского языка
БАКУ /Trend/ - Сегодня проводится очередной тестовый экзамен для кандидатов, желающих стать учителями английского языка, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство образования.
В экзамене примет участие 1691 кандидат.
Экзамен проводится в 17 регионах Азербайджана.
Кандидаты в течение 90 минут должны ответить на 60 вопросов.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
Лента новостей
Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана распространила заявление в связи с 27-й годовщиной оккупации Губадлинского района
Посол: Узбекистан стремится наладить экспорт продукции через транспортные коридоры Азербайджана (ИНТЕРВЬЮ)
Рухани: Необходимо принять необходимые меры для подготовки и тестирования препарата от коронавируса в стране