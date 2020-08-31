Минобразования Азербайджана призвало к осторожности граждан, желающих обучаться за рубежом

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана призывает желающих обучаться за рубежом абитуриентов, студентов и их родителей быть более осторожными при осуществлении выбора.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство, опыт прошлых лет показывает, что многие граждане, пользующиеся услугами компаний-посредников в этой сфере, сталкиваются с трудностями и негативными случаями. До выбора учебного заведения и специальности гражданам рекомендуется непосредственно обратиться к данному учебному заведению (посредством официальной страницы в интернете), получить подробную информацию об условиях приема, плате за обучение, расходах на проживание и других требованиях.

В то же время граждане могут ознакомиться с необходимой информацией по вопросам, связанным с обучением за рубежом и признанием или определением эквивалентности полученной за рубежом квалификации в Азербайджане (аккредитация учебного заведения и программы в данной стране, участие в учебном процессе в период обучения в соответствии с местным законодательством, соответствие между специальностями бакалавриата и магистратуры, наличие навыков общения на языке, на котором будут вестись занятия, соответствие формы обучения местному законодательству и другим вопросам) на сайте Агентства по обеспечению качества образования (tkta.edu.az) в разделах "Нострификация" и "Часто задаваемые вопросы".

В министерстве особо подчеркнули, что в сфере обучения за рубежом, включая процедуры признания квалификации (нострификации), министерство образования не сотрудничает ни с одной компанией и не несет ответственности за деятельность этих компаний.

"За обещания, данные гражданам какой-либо компанией или частным лицом по этим вопросам, министерство ответственности не несет, в связи с подобными случаями следует обратиться на "горячую линию" Минобразования 146-1", - сказали в министерстве.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)