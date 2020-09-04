В Азербайджане приняты меры в отношении 12 исполнительных чиновников, допустивших нарушения в своей деятельности
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане осуществляются серьезные меры в отношении исполнительных чиновников, проявляющие равнодушие и грубость в отношении к гражданам.
Об этом сказал заместитель начальника Главного управления исполнения судебных решений министерства юстиции Фарид Эфендиев, сообщает в пятницуTrend.
Замначальника управления отметил, что меры воздействия в отношении чиновников, допускающих нарушения в своей деятельности продолжаются: "Только за шесть месяцев этого года были приняты меры в отношении 12 исполнительных чиновников, допустивших нарушения при исполнении своих служебных обязанностей. Эти меры будут продолжены".
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)
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В Азербайджане приняты меры в отношении 12 исполнительных чиновников, допустивших нарушения в своей деятельности
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