В Азербайджане проводятся мониторинги работы отелей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Для осуществления контроля за соблюдением правил организации работы отелей проводятся мониторинги, сообщает в пятницу Trend.

Для ознакомления общественности с процессом осуществления мониторингов Агентство пищевой безопасности и Государственное агентство по туризму организовали медиатур в два бакинских отеля.

В ходе медиатура советник председателя Агентства пищевой безопасности Эльхан Микаилов и руководитель Аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов ответили на вопросы журналистов.

Было отмечено, что в ходе мониторингов, проведенных с 24 августа по 2 сентября, В Баку и регионах были проверены 229 отелей.

В рамках мониторингов проверяется уровень осуществляемых гигиенических и санитарных мер, необходимых для обеспечения безопасности персонала и гостей.

В мониторингах, наряду с представителями Агентства пищевой безопасности и Государственного агентства по туризму, участвуют и сотрудники надлежащих государственных структур и местных органов исполнительной власти.

(Текст: Кямаля Сеидова.)