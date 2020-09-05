Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии закрытия АрМИ-2020 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов наблюдал за состязанием азербайджанских танкистов с другими командами, вышедшими в финал конкурса «Танковый биатлон», который состоялся на полигоне Алабино в Подмосковье 5 сентября – в заключительный день Армейских международных игр-2020 (АрМИ-2020), и принял участие в церемонии награждения военнослужащих, ставших победителями, сообщает Trend со ссылкой на минобороны

Торжественная церемония АрМИ-2020 завершилась концертной программой.

Следует отметить, что военнослужащие Азербайджанской Армии на высоком уровне представили нашу страну на конкурсах «Кубок моря» и «Танковый биатлон», которые проводились в рамках этих соревнований.