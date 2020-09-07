На территории Нафталана обнаружено древнее поселение (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ходе археологических раскопок, проводимых Нафталан-Геранбойской археологической экспедицией под руководством ведущего научного сотрудника Института археологии и этнографии НАНА, доктора философских наук, доцента Музаффара Гусейнова, на территории села Гашалты-Гарагоюнлу близ города Нафталан обнаружено древнее многоярусное поселение.

Как сообщили в понедельник Trend в Институте, общая площадь холма, на котором расположено поселение, составляет около пять гектаров, а его высота - более 10 метров. Поселение занимает почти всю площадь холма. Основной ярус памятника относится к эпохе энеолита. Толщина культурного слоя данного периода составляет более двух метров. В слое периода энеолита обнаружены остатки построек прямоугольных и округлых построек из сырого кирпича, копаные жилища, фрагменты керамических сосудов и каменные орудия труда. В слое, расположенном над поселением, обнаружены земляные могилы эпохи поздней бронзы — раннего железного века, а также кувшинные захоронения эпохи античности. В культурном слое эпохи средневековья встречаются остатки построек, гончарные круги, печи, очаги-тандыры, хозяйственные колодцы и множество керамических изделий, как глазурованных, так и без глазури.

"Археологические раскопки подтверждают, что Нафталан является одним из древнейших поселений человека. Город Нафталан, известный своей неуникальной целебной нефтью, представляет огромный интерес не только благодаря бесценным природным богатствам, но и древним археологическим памятникам. Археологические исследования в городе Нафталан, который имеет большой туристический потенциал, очень важны с точки зрения исследования и продвижения наших памятников", - сказали в Институте.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)