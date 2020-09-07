Названы формы регулирования плотности учащихся в школах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Плотность учащихся в школах будет регулироваться в различных формах.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала заведующая отделом министерства образования Вафа Ягублу.

По ее словам, предлагается, чтобы разные группы учащихся приходили в школу в различное время.

"То есть половина класса может приходить в школу в течение трех дней недели, а другая половина - в остальные три дня.

Возможно, что даже учащиеся будут приходить в школу в три смены. Внутри классов необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра. Есть численность учащихся не позволит соблюдать такую дистанцию, классы будут разбиты на группы, и для каждой из них будет составлено отдельное расписание уроков. Основной вопрос заключается в том, увеличится ли учебная нагрузка педагога. В рамках очного обучения программа для учителей будет разделена на две группы", - сказала Ягублу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)