В Азербайджане завершаются тестовые экзамены по приему на работу учителей
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проводятся экзамены по приему на работу кандидатов, желающих стать учителями истории и географии, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство образования.
В экзаменах примут участие 1 952 кандидата.
Это последний тестовый экзамен конкурса по приему на работу учителей.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
Лента новостей
Создание медиа-платформы между Азербайджаном и Турцией очень важно для обеих стран - турецкий дипломат
Управление заповедника "Ичеришехер" приступило к работам по консервации караван-сарая "Мултани" XIV века
Амиран Гамкрелидзе: После восьмидневного карантина гражданам Грузии рекомендуется применять определенные ограничения
На заседании ПАСЕ поднят вопрос в связи с переселением армян из Ливана на оккупированные территории Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-иранские двусторонние отношения стремительно развиваются и достигли высокого уровня
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан вносит вклад в укрепление исламской солидарности и прилагает для этого большие усилия
Обнародован объем операций, осуществленных посредством платежного портала правительства Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Разрушение Арменией наших историко-религиозных памятников – преступление против всего мусульманского мира
Азербайджано-турецкое военное сотрудничество направлено на обеспечение мира и безопасности в регионе - депутат