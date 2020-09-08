В Азербайджане завершаются тестовые экзамены по приему на работу учителей

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проводятся экзамены по приему на работу кандидатов, желающих стать учителями истории и географии, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство образования.

В экзаменах примут участие 1 952 кандидата.

Это последний тестовый экзамен конкурса по приему на работу учителей.

(Текст: Кямаля Сеидова.)