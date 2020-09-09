В Азербайджане стартует этап выбора вакансий в рамках приема на работу школьных учителей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 31 августа по четвертое сентября, стартует этап выбора вакансий для кандидатов, которые в рамках приема школьных учителей на работу приняли участие в экзаменах по предметам азербайджанский (как государственный) язык, немецкий язык, английский язык, химия, математика и технология.

Как сообщили в среду Trend в министерстве образования, проходная оценка по химии определена на уровне 30, а по другим предметам - 36 баллов.

Кандидаты смогут выбрать специальность, на своих личныхстраницах с 14:00 10 сентября по 23:59 11 сентября.

В министерстве отметили, что апелляционные обращения по результатам экзаменов, прошедших с 31 августа по четвертое сентября в рамках конкурса по приему учителей на работу, рассмотрены и информация о результатах отправлена ​​на личные страницы кандидатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)