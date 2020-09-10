В Азербайджане опубликованы образцы школьного расписания на новый учебный год (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана представило образцы школьного расписания для учащихся и преподавателей в рамках гибридного обучения (очное и удаленное обучение)

Как сообщили в четверг Trend в министерстве, образцы предусматривают четыре разные ситуации:

- если очное обучение будет проводиться дважды в неделю и количество учащихся позволит соблюдать социальную дистанцию, другими словами - расписание для всего класса;

- если очное обучение будет проводиться дважды в неделю и количество учащихся не позволит соблюдать социальную дистанцию, другими словами - расписание для групп, на которые будет разбит класс;

- если очное обучение будет проводиться трижды в неделю и количество учащихся позволит соблюдать социальную дистанцию, другими словами - расписание для всего класса;

- если очное обучение будет проводиться трижды в неделю и количество учащихся не позволит соблюдать социальную дистанцию, другими словами - расписание для групп, на которые будет разбит класс.

Согласно информации, используя эти образцы, можно скомпоновать расписание согласно особенностям школы. Следует учитывать, что если класс будет разбит на группы, то часть уроков, рассчитанных на дистанционное обучение в адаптированной учебной программе, нужно будет проводить в очной форме.

Расписание уроков в школе также рекомендуется адаптировать к расписанию телеуроков.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)