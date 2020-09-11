Школьные уроки физкультуры можно будет проводить на дому — Минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Школьные уроки физкультуры можно проводить и дома. Об этом на сегодняшней пресс-конференции, посвященной постановлению Кабинета министров об утверждении "Временных правил организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, действующих в Азербайджанской Республике, в период особого карантинного режима", сказала заведующая отделом общего и дошкольного образования министерства образования Вафа Ягублу, передает в пятницу Trend.

По ее словам, очень хорошо, что учителя могут проводить уроки из дома, не приходя в школу.

"Мы хотим сократить скученность в школах. Поэтому учителя смогут преподавать удаленно, не приходя в школу", - сказала Ягублу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)