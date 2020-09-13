Снижение количества первоклассников также может быть связано с пандемией - министр
БАКУ /Trend/ - По сравнению с прошлым годом в этом году в Азербайджане в первый класс пойдет меньше детей.
Как сообщает Trend, об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев.
По его словам, это связано и с демографическими вопросами.
"Это также может быть связано с пандемией. Конечно, с уменьшением количества детей, посещающих первый класс, уменьшается и количество вакансий для учителей. Если в предыдущие годы мы наблюдали рост количества учащихся, то в ближайшие годы их количество сократится", - сказал министр.
(Автор: Ильхама Исабалаева)
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