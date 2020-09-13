Министр образования Азербайджана об открытии новых вакансий для учителей в школах

БАКУ /Trend/ - Мы не можем открывать вакансии в школах за счет сокращения количества часов уроков, проводимых учителем.

Об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает Trend.

По его словам, если учитель по той или иной причине уходит с работы, это не означает, что в этой школе открывается вакансия.

"Мы должны учитывать не только количество вакансий, но и рассматривать вопрос о зарплате учителей. Потому что у нас две основные цели. Одна из наших целей - привлечь талантливых молодых учителей, другая - высокая зарплата лиц, работающих по профессии учителя. Между этими двумя вопросами существует очень серьезная связь. Таким образом, зарплата учителя зависит от количества часов, которые он преподает. Мы не можем открыть вакансии за счет сокращения этих часов. Потому что в этом случае мы будем давать неверные послания себе и обществу", - отметил Амруллаев.

Министр также сказал, что в этом смысле, если учитель в какой-либо школе увольняется, то по этой школе проводится анализ, рассматривается вопрос о распределении времени этого урока. После этого принимается решение об открытии вакансии.

(Автор: Ильхама Исабалаева)