На одной из станций бакинского метро в эксплуатацию введен эскалатор (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Эскалатор, остановленный на капремонт в январе этого года на станции "Ази Асланов", вновь введен в эксплуатацию, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".

Эскалатор впервые был остановлен на ремонт с момента ввода его в эксплуатацию.

Напомним, что эскалаторы после пробега в 150 тысяч км должны проходить капремонт.

Во время капремонта основные части эскалатора были демонтированы, проведены необходимые работы по их ремонту и замене. Все работы осуществлялись профессиональными специализированными кадрами метрополитена. Ремонт эскалатора был полностью завершен в июне, проведены тесты. Контроль за ходом ремонта выполняла соответствующая служба. Согласно требованиям инструкции, последний тест и и процесс сдачи в эксплуатацию был осуществлен под руководством соответствующей инспекционной комиссии.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)