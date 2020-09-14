На одной из станций бакинского метро в эксплуатацию введен эскалатор (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Эскалатор, остановленный на капремонт в январе этого года на станции "Ази Асланов", вновь введен в эксплуатацию, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".
Эскалатор впервые был остановлен на ремонт с момента ввода его в эксплуатацию.
Напомним, что эскалаторы после пробега в 150 тысяч км должны проходить капремонт.
Во время капремонта основные части эскалатора были демонтированы, проведены необходимые работы по их ремонту и замене. Все работы осуществлялись профессиональными специализированными кадрами метрополитена. Ремонт эскалатора был полностью завершен в июне, проведены тесты. Контроль за ходом ремонта выполняла соответствующая служба. Согласно требованиям инструкции, последний тест и и процесс сдачи в эксплуатацию был осуществлен под руководством соответствующей инспекционной комиссии.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)