Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в парке имени Муртузы Мухтарова в поселке Амирджан (ФОТО) (версия 2)

Первая версия опубликована в 13:25

БАКУ /Trend/ - В поселке Амирджан Сураханского района Баку открыт парк имени Муртузы Мухтарова.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, в открытии парка принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства возложил цветы к установленному в парке бюсту известного миллионера-нефтепромышленника и выдающегося мецената Муртузы Мухтарова.

Президент Азербайджана был проинформирован о проделанной в парке работе и созданных условиях.

Отмечалось, что бывший парк «7 Гоч», расположенный на улице Джабира Алиева, был создан в 1992 году. На протяжении многих лет на территории парка не проводилось никаких ремонтных работ. С учетом обращения жителей поселка парку было присвоено имя уроженца Амирджана мецената Муртузы Мухтарова, который открыл в XIX веке первый завод бурового оборудования и изобрел буровой станок, здесь установлен его бюст.

При поддержке Фонда Гейдара Алиева в течение двух месяцев здесь были проделаны широкомасштабные работы по благоустройству и создан красивый, современный парк.